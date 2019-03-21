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Не все так однозначно: названа причина, по которой Меган Маркл покидает дворец

STYLERПерсоны    21.03.2019 - 20:47
Не все так однозначно: названа причина, по которой Меган Маркл покидает дворец
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл и принц Гарри покинут Кенсингтонский дворец в ближайшее время

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности и уже ушла в декрет, не просто так покидает Кенсингтонский дворец вместе со своим супругом принцем Гарри.

Королевская чета добилась разрешения у королевы Елизаветы II, чтобы покинуть дворец и переехать жить отдельно, в особняк Форгмор Хаус в Виндзоре. При этом им был поставлен ряд дополнительных условий, а королева взяла Меган Маркл под полный контроль.

Общественность восприняла это известие насторожено и единственной причиной переезда посчитали тихий конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Хотя официально герцоги Сассекские сообщили, что они хотят собственный офис для работы.

Не все так однозначно: названа причина, по которой Меган Маркл покидает дворец

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Выяснилось, что главная причина кроется совсем не в этом. Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы Дики Арбитр раскрыл тайну о переезде Меган Маркл и принца Гарри.

"В настоящее время в Кенсингтонском дворце у них слишком мало места для жизни. Внизу две спальни, гостиная и столовая. Там нет никакого внешнего пространства, и для растущей семьи этого места просто недостаточно", - объяснил он.

Арбитр отметил, что этот переезд абсолютно логичен, так как Меган Маркл и принц Гарри создали свою собственную семью и они теперь могут жить и работать абсолютно самостоятельно, без постоянного присмотра со стороны принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Однако без пристального надзора пара все равно не останется. Королева Елизавета выбрала для внука и его супруги секретарей и помощников из числа своих проверенных работников, которые будут держать ее в курсе того, что происходит в Форгмор Хаусе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл внезапно изменила свое решение по поводу крестных родителей для будущего малыша.

А также рассказывали о том, что королева Елизавета публично показывает разницу между женами внуков.

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