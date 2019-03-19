Все в ожидании: сможет ли ребенок Маркл обойти принца Луи

Ребенок Меган Маркл будет соревноваться с принцем Луи (фото: gettyimages)

Будущий ребенок Меган Маркл родится уже совсем скоро

Ребенок Меган Маркл должен появиться уже совсем скоро - в конце апреля или в начале мая. Все в ожидании: сможет ли новорожденный отпрыск герцогов Сассекских обойти в весе при рождении принца Луи, который на данный момент является рекордсменом-крепышом - его вес при рождении составил 3 килограмма 820 грамм. Об этом пишет западное издание Hello.

Теперь букмекеры делают ставки не только на пол будущего ребенка Меган и Гарри, но и на его вес.

Известно, что принц Джордж занял второе место среди детей Кейт и Уильяма с весом 3790 грамм, да и принцесса Шарлотта родилась также немаленькой - 3710 грамм.

Ребенок Меган Маркл будет соревноваться с принцем Луи (фото: gettyimages)

Но абсолютным рекордсменом среди членов королевской семьи является дочь Майка и Зары Тиндалл (дочь принцессы Анны) Лена, которая весила 4160 грама, когда родилась в июне 2018 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, как будут выглядеть Меган Маркл и принц Гарри в старости.

Недавно стало известно, что Меган Маркл может сделать первый шаг к примирению со своим отцом и сводной сестрой.