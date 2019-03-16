Рожает? Меган Маркл срочно отменила все встречи

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл решила посвятить время подготовке к родам

Меган Маркл в скором времени родит первенца. Инсайдеры сообщили, что на ближайшие недели у герцогини Сассекской не назначено официальных встреч. При этом у бывшей актрисы есть немало приватных дел, которыми она и собирается заняться.

Совсем скоро Меган Маркл подарит первенца принцу Гарри. В течение всей беременности бывшая актриса вела активный образ жизни. Она много путешествовала с мужем в рамках официальных встреч, а также посещала светские мероприятия. Теперь же стало известно, что герцогиня Сассекская ушла в декретный отпуск.

На ближайшие недели у Меган не назначено деловых мероприятий. Источники, приближенные к герцогине, сообщили, что она собирается проводить больше времени дома, а также решить несколько личных вопросов.

"У нас много частных встреч. Если она вдруг появится на публике, об этом будет объявлено заранее, но никаких запланированных мероприятий нет", — подчеркнул инсайдер.

Ранее представители Кенсингтонского дворца утверждали, что Меган родит в мае. Однако поклонники подозревают, что радостное событие произойдет раньше. Сама герцогиня на недавнем приеме в честь принца Чарльза рассказала, что они находятся "почти у цели".

Напомним, что ранее Меган Маркл закатила скандал из-за пустяка.

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