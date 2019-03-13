ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всплыли неожиданные факты о Меган Маркл: фанаты удивлены

STYLERПерсоны    13.03.2019 - 10:58
Всплыли неожиданные факты о Меган Маркл: фанаты удивлены
Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл 10 лет назад считала себя "девочкой-хиппи"

Беременная Меган Маркл несколько лет вела в Twitter аккаунт под псевдонимом The Working Actress (Работающая актриса), где публиковала шуточные посты и различные забавные размышления. Это, к слову, было еще до ее знакомства с принцем Гарри - с января 2010-го по июль 2012-го.

Старые записи герцогини Сассекской "рассекретили" американские СМИ. Многие посты Меган Маркл показались поклонникам очень любопытными, а многих даже удивило, что герцогиня долгое время увлекалась китайской иглотерапией и аюрведой (кстати, герцогиня, которая находится на последних сроках беременности, продолжает посещать курсы по иглоукалыванию!).

"Когда мой врач вводит одну иглу в мой лоб, он в шутку называет меня единорогом. Удивительно, но это поднимает мне настроение", - пишет в одном посте Маркл. 

В другой записи Меган рассказывает, как она встретилась с индийским доктором.

"Разговор с ним перевернул мой мир. Сейчас я чувствую себя девочкой-хиппи, которая обожает нетрадиционную медицину", - поделилась эмоциями Меган.

Кроме всего прочего молодая актриса рассказывала подписчикам о том, как проходят ее прослушивания и на какие роли она пробуется.

 

Скриншот

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл довели до слез во время торжественной службы в Вестминстерском аббатстве.

Яркий выход: Меган Маркл, Кейт Миддлтон и Елизавета II в стильных нарядах на службе в Вестминстерском аббатстве Превратила мужа в робота: Меган Маркл снова в центре скандала
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь