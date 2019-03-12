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Меган Маркл довели до слез на публике: что произошло

STYLERПерсоны    12.03.2019 - 18:59
Меган Маркл довели до слез на публике: что произошло
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл не смогла сдержать слезы в присутствии большого количества людей

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, довели до слез во время торжественной службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества наций.

Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Вестминстерское аббатство первыми. Каждый второй понедельник марта в Великобритании отмечается праздник – День Содружества наций. Все представители королевской семьи в обязательном порядке принимают участие в торжественной службе.

Меган Маркл довели до слез на публике: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/cambridges_sussexupdates)

В этом году королева Елизавета II зашла в Вестминстерское аббатство последней и известно, что она должна выступить с речью. Также в программе было выступление группы Clean Bandit и известного британского тенора Элфи Боя.

Перед началом торжества Меган Маркл и Кейт Миддлтон обменялись приветственными улыбками и даже поцеловали друг друга. Как отметили специалисты по жестам, в отношениях двух герцогинь явно произошло какие-то изменения и вражды между ними стало меньше.

Меган Маркл довели до слез на публике: что произошло

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (instagram.com/cambridges_sussexupdates)

Но слезы на глазах Меган Маркл появились совсем по другому поводу. Во время выступления тенора Элфи Боя, камеры, которые вели прямую трансляцию торжества, выхватили момент, когда по лицу Маркл потекли слезы. Вероятно, причиной такой реакции стало прекрасное пение певца.

Меган Маркл довели до слез на публике: что произошло

Кадр из видео

В этот момент он исполнял аранжировку песни Snow Patrol – Run.

Видео: YouTube/BBC

Напомним, ранее мы писали о том, что от Меган Маркл из-за невыносимого характера сбежала еще одна помощница.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл оконфузилась на приеме у королевы.

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