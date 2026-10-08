Чи можна заготовляти дрова самостійно у 2026 році: дозволи, заборони та штрафи

З початком холодного сезону українці, які опалюють будинки дровами, знову запасаються деревиною. Однак піти до найближчого лісу, спиляти сухе дерево або забрати повалений стовбур для власних потреб не можна без відповідних законних підстав.

Що потрібно знати про заготівлю дров у 2026 році, розповідає Styler.

Чи можна самостійно рубати дерева на дрова

Самовільно рубати дерева в лісі для заготівлі дров не можна. Використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці здійснюється на підставі спеціального дозволу - лісорубного або лісового квитка.

Держлісагентство прямо зазначає, що самозаготівля населенням зрубаної деревини в лісі не дозволяється. Водночас громадяни можуть без спеціального дозволу збирати для власного споживання, зокрема, дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи та гриби. Заготівля деревини до такого використання лісових ресурсів не належить.

Тобто пересічний громадянин не може просто прийти з пилкою до лісу та самостійно заготовити собі дрова.

А якщо дерево вже впало або засохло

Тут часто виникає помилкова думка: якщо дерево ніхто не рубав, а воно саме впало або вже засохло, його можна забрати.

Однак сам факт того, що дерево відмерло чи лежить на землі, не дає автоматичного права забирати його з лісу. Держекоінспекція пояснює, що самовільно забирати для власних потреб дрова, сухостій, повалені дерева, хмиз або великі гілки не можна.

Тому знайдений у лісі сухий стовбур не стає автоматично "нічийним". Це стосується й дерев, повалених вітром або бурею.

Якщо людина хоче забрати таку деревину, спочатку потрібно з'ясувати, кому належить лісова ділянка, хто є її постійним лісокористувачем і чи дозволена там відповідна заготівля.

Який штраф загрожує за незаконну вирубку

За незаконну вирубку або пошкодження дерев і чагарників, а також перевезення чи зберігання незаконно зрубаних дерев передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, для громадян штраф становить від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1020 гривень. Для посадових осіб - від 2550 до 5100 гривень.

Однак адміністративний штраф - не завжди єдиний фінансовий наслідок. Окремо може виникнути необхідність відшкодувати шкоду, заподіяну лісовим ресурсам, розмір якої залежить від конкретного порушення.

Тому 510-1020 гривень не варто сприймати як універсальний "штраф за дрова". Відповідальність залежить від того, що саме зробила людина та якої шкоди було завдано.

Коли може настати кримінальна відповідальність

У серйозніших випадках справа може не обмежитися адміністративною відповідальністю.

Стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконну вирубку дерев або чагарників, а також незаконне перевезення, зберігання чи збут незаконно зрубаної деревини за визначених законом обставин, зокрема якщо такими діями заподіяно істотну шкоду.

Окремо передбачена відповідальність залежно від обставин правопорушення, зокрема за повторні або вчинені групою осіб дії та правопорушення на окремих охоронюваних територіях.

Тобто не кожен випадок самовільної заготівлі деревини автоматично є кримінальним правопорушенням - значення мають конкретні обставини та наслідки.

Кому дозволений безоплатний збір деревини

Водночас із загального правила є важливий виняток.

Для населення визначених територій, на яких ведуться або велися бойові дії, передбачений спеціальний порядок безоплатного самостійного збору паливної деревини для побутових потреб домогосподарств. Він встановлений постановою Кабінету Міністрів України №861 від 30 липня 2024 року, яка залишається чинною.

Проте це не означає, що жителі таких територій можуть самостійно рубати дерева або забирати деревину в будь-якому лісі.

Йдеться про збір порубкових решток на визначених лісових ділянках. Він має відбуватися в безпечних умовах, у встановлені дні та години й за обов'язкової присутності представника постійного лісокористувача або власника лісу.

Тому можливість такого збору та конкретний порядок для своєї місцевості потрібно уточнювати у відповідній громаді та постійного лісокористувача.

Як законно придбати дрова і перевірити деревину

Якщо дрова купують, варто звертати увагу на їхнє походження та супровідні документи.

Законність перевезення деревини можна перевірити через систему ЛІАЦ. Для цього достатньо ввести номер транспортного засобу. Система показує дату й номер товарно-транспортної накладної, інформацію про лісокористувача та отримувача, автомобіль, обсяг деревини та інші дані.

Також варто звернути увагу на маркування деревини. Бирки можуть встановлювати як на окремі колоди, так і на цілу партію. Другий варіант, зокрема, застосовується для менш цінної продукції - дров та круглих лісоматеріалів нижчих класів якості.

Таким чином, самовільно рубати дерева або просто забирати повалений сухостій із лісу не можна. Водночас для населення визначених територій бойових дій існує спеціальний механізм безоплатного збору паливної деревини за встановленими правилами.