Таро-гороскоп на 8 жовтня: головні прогнози для Близнюків, Риб та інших знаків Зодіаку

Карти Таро для кожного знаку Зодіаку дають окремі підказки на 8 жовтня. Комусь вони радять діяти рішуче, а комусь - бути обережнішими з емоціями, рішеннями та планами.

Styler розповідає, на що звернути увагу у четвер.

Овен

Карта Таро: Лицар Жезлів

День може пройти динамічно, тому не бійтеся діяти швидко, якщо бачите хорошу можливість. Лицар Жезлів радить спрямувати енергію на конкретну мету, але не дозволяти імпульсивності керувати рішеннями.

Телець

Карта Таро: Четвірка Пентаклів, перевернута

Ця карта може натякати на необхідність відпустити надмірний контроль або страх щось втратити. 8 жовтня корисно дозволити собі більше гнучкості, особливо у фінансових і побутових питаннях.

Близнюки

Карта Таро: Туз Мечів

На Близнюків може чекати момент ясності або важлива розмова. Туз Мечів радить назвати речі своїми іменами, відкинути сумніви та ухвалювати рішення на основі фактів.

Рак

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

Минуле може нагадати про себе, але повертатися до старих сценаріїв необов'язково. Карта радить зосередитися на теперішньому та не дозволяти колишнім переживанням визначати ваші сьогоднішні рішення.

Лев

Карта Таро: Сонце

Одна з найсприятливіших карт Таро обіцяє Левам день із хорошим настроєм і відчуттям упевненості. Це вдалий момент, щоб проявити себе, поспілкуватися з близькими або зайнятися справою, яка приносить задоволення.

Діва

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Результат може прийти завдяки співпраці та спільній роботі. Не відмовляйтеся від допомоги інших і не бійтеся показати свої професійні навички - вони можуть бути помічені й оцінені.

Терези

Карта Таро: Королева Кубків

День може вимагати від Терезів особливої уваги до власних емоцій та почуттів інших людей. Королева Кубків радить довіряти інтуїції, але водночас не забувати про власні межі.

Скорпіон

Карта Таро: Сімка Мечів

Варто уважніше придивитися до ситуацій, у яких не все сказано прямо. Сімка Мечів радить не поспішати розкривати всі свої плани та перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки.

Стрілець

Карта Таро: Двійка Жезлів

Стрільцям може захотітися визначитися з подальшим напрямком і подумати про нові можливості. Карта радить не поспішати з першим-ліпшим рішенням, а спершу оцінити варіанти та перспективи.

Козоріг

Карта Таро: Король Пентаклів, перевернутий

Перевернутий Король Пентаклів закликає обережніше ставитися до грошей, роботи та прагнення все контролювати. Не варто вимірювати успіх лише матеріальними результатами - іноді важливіше зберегти баланс.

Водолій

Карта Таро: Паж Кубків

День може принести приємну новину, тепле спілкування або несподівану емоцію. Паж Кубків радить залишатися відкритими до нових вражень і не боятися проявляти щирість.

Риби

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута

Карта може символізувати поступове звільнення від тривог і нав'язливих переживань. Якщо останнім часом щось не давало спокою, 8 жовтня варто спробувати подивитися на ситуацію спокійніше й не накручувати себе.