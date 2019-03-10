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От нее бежит даже прислуга: беременная Меган Маркл стала невыносимой

STYLERПерсоны    10.03.2019 - 14:36
От нее бежит даже прислуга: беременная Меган Маркл стала невыносимой
Беременная Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Беременная Меган Маркл и принц Гарри лишились еще одного помощника

Беременная Меган Маркл и принц Гарри потеряли помощника из-за выходок герцогини. Герцоги потеряли еще одного ключевого члена королевского штаба. За последние месяцы от королевской семьи сбежали еще несколько помощников. Что стало причиной резкой смены работы – точно не ясно, однако по данным инсайдеров, важным фактором является тяжелый характер Меган Маркл, передает британский Сosmopolitan.

С ноября Меган и Гарри потеряли личного помощника, частного секретаря и офицера защиты. Совсем скоро королевский штаб покинет помощник секретаря Меган Эми Пикерилл. Сотрудница пообещала, что поможет герцогам в организации родов и переезде в новый дом, однако после этого она будет вынуждена покинуть королевский дворец.

От нее бежит даже прислуга: беременная Меган Маркл стала невыносимой

Беременная Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королевский источник говорит, что Эми действительно популярный сотрудник и ее отъезд опечалил коллег. Возможно, женщина нашла более спокойную работу, считают в коллективе.

Напомним, что принц Гарри взбесился из-за семьи Маркл.

Также мы писали, что Меган Маркл может родить раньше срока.

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