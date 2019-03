Полностью потерял контроль: принц Гарри взбесился из-за семьи Маркл

Фото: коллаж РБК-Украина

Отец Меган Маркл своей выходкой шокировал принца Гарри

Отец Меган Маркл Том своей выходкой вызвал настоящий гнев принца Гарри. Речь идет о нарушении планов устроить торжество по случаю свадьбы соответствующим образом. В подготовке к мероприятию учитывалось участие в нем Томаса Маркла, но тот передумал и даже не сообщил о решении, передает The Daily Express.

Напомним, что незадолго до свадьбы Томас Маркл договорился с папарацци и сделал несколько постановочных фотографий, на которых он якобы готовится повести свою дочь к алтарю.

Мужчина за снимки получил немалые деньги. Затем он заявил, что на торжество в Лондон не прилетит, чем вызвал в прессе большой скандал.

Фото: Томас Маркл готовится к свадьбе дочери (dailymail.co.uk)

Недавно вышла документалка "Meghan and the Markle's: Family at War", в которой был описан данный инцидент. Оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл были не в курсе, что отца невесты не будет на свадьбе. При том, что на присутсвие Томаса расчитывали при подготовки к церемонии. Молодожены узнали о его решении из СМИ.

По словам королевского репортера Фила Дампира, Кенсингтонский дворец полностью потерял контроль над ситуацией, а инцидент вывел принца Гарри из себя.

Писательница Кети Николл добавила, что выходка Томаса Маркла очень разозлила молодоженов.

"Это было похоже на падение бомбы”, – сказала она.

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/royal.addicted)

Тем не менее, герцогиня Сассекская все равно звонила и писала своему отцу, но мужчина игнорировал дочь, предпочитая общаться через прессу, тем самым продолжая "подкладывать ей свинью".

Как сообщалось, по информации СМИ, у герцогини сложные отношения со своей семьей. Ее отец Томас Маркл постоянно выступал против нее. Кроме того, ее сводный брат и сестра также публично насмехались над ней.

Напомним, что недавно известная фотохудожница Элисон Джексон опубликовала скандальные снимки, на которых двойники Меган Маркл и Кейт Миддлтон сошлись в яростной схватке.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина