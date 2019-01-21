"Изолирована и одинока": беременную Меган Маркл довели до депрессии

Коллаж: РБК-Украина

У Меган Маркл тяжелое эмоциональное состояние, а также есть опасение по поводу нападения на нее

Герцогиня Сассекская не может адаптироваться к стилю жизни королевской семьи, а также борется с депрессией. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

По словам источника, Меган Маркл сильно расстроило то, что в последнее время она подвергалась различным обвинениям со стороны прессы, а также давлению от королевских родственников.

В частности, ее обвиняли в том, что она довела до слез Кейт Миддлтон, у нее сложный характер, а также в том, что она отправляет электронные письма своим сотрудникам в 5 утра.

Кроме того, она закрыла свой публичный Instagram-аккаунт, но у нее был другой, с которого, она могла следить за жизнью своих друзей. Но ее троллили в соцсетях и она решила закрыть и этот аккаунт.

"Ей пришлось закрыть этот аккаунт как раз перед Рождеством, чтобы защитить свое психическое здоровье. Она чувствовала себя изолированной и одинокой", - рассказал источник.

Он также отметил, что есть некоторые вещи, в которых она крайне параноидальна, например, физическое нападение.

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По его словам, принц Гарри со всех сил пытается оградить свою супругу от какого-либо риска. При этом такое беспокойство также повлияло на эмоциональное состояние герцогини.

Стоит отметить, что у герцогини сложные отношения со своей семьей. Ее отец Томас Маркл, как известно, не смог прийти на свадьбу своей дочери и постоянно выступал против нее. Кроме того, ее сводный брат и сестра также публично насмехались над ней.

Источник также сообщил, что Меган почувствовала разочарование, когда впервые приехала в Великобританию, из-за того, что Кейт не могла быть новой лучшей подругой, которая бы помогла ей справиться с королевской ролью, поскольку Кейт была беременна и занята своей собственной семьей.

При этом эти две женщины на самом деле пытались улучшить отношения между Гарри и Уильямом, но пока без особого успеха. Братья почти не разговаривают и не проводят время вместе.

Напомним, что после шести месяцев работы женщина-охранник Меган Маркл написала заявление об увольнении. По данным инсайдеров, герцогиня не привыкла находится под контролем и защитой охраны.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл раскрыла подробности о своей беременности и дате предстоящих родов.