"Ізольована і самотня": вагітну Меган Маркл довели до депресії

Колаж: РБК-Україна

У Меган Маркл важкий емоційний стан, а також є побоювання з приводу нападу на неї

Герцогиня Сассекская не може адаптуватися до стилю життя королівської сім'ї, а також бореться з депресією. Про це повідомляє The Sun, посилаючись на інсайдерську інформацію.

За словами джерела, Меган Маркл сильно засмутило те, що останнім часом вона піддавалася різними звинуваченнями з боку преси, а також тиску від королівських родичів.

Зокрема, її звинувачували в тому, що вона довела до сліз Кейт Міддлтон, у неї складний характер, а також у тому, що вона відправляє електронні листи своїм співробітникам до 5 ранку.

Крім того, вона закрила свій публічний Instagram-аккаунт, але у неї був інший, з якого вона могла стежити за життям своїх друзів. Але її троллили в соцмережах і вона вирішила закрити і цей аккаунт.

"Їй довелося закрити цей аккаунт якраз перед Різдвом, щоб захистити своє психічне здоров'я. Вона відчувала себе ізольованою і самотньою", - розповіло джерело.

Інсайдер також зазначив, що є деякі речі, в яких вона вкрай параноїдальна, наприклад, фізичний напад.

Фото: Getty Images

За його словами, принц Гаррі з усіх сил намагається захистити свою дружину від будь-якого ризику. При цьому таке занепокоєння також вплинуло на емоційний стан герцогині.

Варто зазначити, що у герцогині складні відносини зі своєю сім'єю. Її батько Томас Маркл, як відомо, не зміг прийти на весілля своєї дочки і постійно виступав проти неї. Крім того, її зведений брат і сестра також публічно насміхалися над нею.

Джерело також повідомило, що Меган відчула розчарування, коли вперше приїхала до Великобританії, через те, що Кейт не могла бути новою найкращою подругою, яка б допомогла їй впоратися з королівської роллю, оскільки Кейт була вагітна і зайнята своєю власною сім'єю.

При цьому ці дві жінки насправді намагалися поліпшити відносини між Гаррі та Вільям, але поки без особливого успіху. Брати майже не розмовляють і не проводять час разом.

Нагадаємо, що після шести місяців роботи жінка-охоронець Меган Маркл написала заяву про звільнення. За даними інсайдерів, герцогиня не звикла знаходиться під контролем і захистом охорони.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл розкрила подробиці про свою вагітність і дату майбутніх пологів.