"Высокая цена, чтобы выйти замуж": новое интервью отца Меган Маркл обсуждают во всем мире

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com-theroyalfamily)

Томас Маркл считает, что его дочь несчастлива в браке с принцем Гарри

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл оказался в центре внимания, дав новое признание изданию The Sun.

Он считает, что Меган Маркл не нравится ее брак с принцем Гарри. "Я думаю, она запугана. Я вижу это в ее глазах. Я вижу это в ее лице. Я вижу это в ее улыбке. Я видел ее улыбку годами. Я знаю ее улыбку. Мне не нравится то, что я вижу сейчас", - сказал Томас.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/commonwealth_sec)

Отец Меган сообщил, что его это очень беспокоит и он думает, что, возможно, она находится под слишком большим давлением.

"Есть высокая цена, чтобы выйти замуж в этой семье", - высказался Томас Маркл.

Он также рассказал, что королевская семья убрала его из жизни его дочери после того, как он дал противоречивое интервью телепрограмме Good Morning Britain на канале ITV. В телешоу он пересказал телефонные звонки с супругом Меган Маркл, а также рассказал о личных отношениях между герцогом и герцогиней Сассекскими.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит отметить, что королева Елизавета действительно запретила Томасу появляться в Кенсингтонском дворце и приближаться к королевской семье.

Отец герцогини рассказал, что все равно собирается увидеться с Меган лично и разобраться, что происходит.

"Я забронирую место в отеле и попытаюсь войти с ней в контакт", - сказал он.

Мужчина отметил также, что сожалеет о том, что отношения с дочерью ухудшились.

Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл пошла на вынужденные меры и отказалась от комфорта. Теперь она должна носить обувь на высоком каблуке везде, где герцогиня с мужем появляются вместе.

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