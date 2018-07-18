"Висока ціна, щоб вийти заміж": нове інтерв'ю батька Меган Маркл обговорюють у всьому світі

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com-theroyalfamily)

Томас Маркл вважає, що його дочка нещаслива у шлюбі з принцом Гаррі

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл опинився в центрі уваги, давши нове визнання виданню The Sun.

Він вважає, що Меган Маркл не подобається її шлюб з принцом Гаррі. "Я думаю, вона залякана. Я бачу це в її очах. Я бачу це в її обличчі. Я бачу це в її усмішці. Я бачив її усмішку роками. Я знаю її посмішку. Мені не подобається те, що я бачу зараз", - сказав Томас.

Фото Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/commonwealth_sec)

Батько Меган повідомив, що його це дуже турбує і він думає, що, можливо, вона знаходиться під дуже великим тиском.

"Є висока ціна, щоб вийти заміж в цій сім'ї", - висловився Томас Маркл.

Він також розповів, що королівська родина забрала його з життя його дочки після того, як він дав суперечливе інтерв'ю телепрограмі Good Morning Britain на каналі ITV. У телешоу він переказав телефонні дзвінки з чоловіком Меган Маркл, а також розповів про особисті стосунки між герцогом і герцогинею Сассекськими.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Варто відзначити, що королева Єлизавета дійсно заборонила Томасу з'являтися в Кенсингтонському палаці і наближатися до королівської сім'ї.

Батько герцогині розповів, що все одно збирається побачитися з Меган особисто і розібратися, що відбувається.

"Я забронюю місце в готелі і спробую увійти з нею в контакт", - сказав він.

Чоловік також зазначив, що жалкує про те, що стосунки з дочкою погіршилися.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл пішла на вимушені заходи і відмовилася від комфорту. Тепер вона повинна носити взуття на високих підборах скрізь, де герцогиня з чоловіком з'являються разом.

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