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Надеется и молится: Меган Маркл решилась на смелый шаг

STYLERПерсоны    15.03.2019 - 15:30
Надеется и молится: Меган Маркл решилась на смелый шаг
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл винит себя в том, что произошел конфликт

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, может сделать первый шаг к примирению со своим отцом и сводной сестрой. Об этом пишет издание Fox News.

Как сообщает издание, источник, близкий к герцогине Сассекской рассказал, что Меган Маркл планирует помириться со своим отцом Томасом Марклом и сводной сестрой Самантой после того, как ее ребенок появится на свет. Герцогиня Сассекская высказала предположение, что после рождения малыша, ее семья по-другому станет к ней относиться и перестанет ее постоянно критиковать.

"Меган Маркл оказалась под интенсивным давлением со стороны средств массовой информации, и она огорчена тем, что пришлось пережить ее семье. Она планирует протянуть оливковую ветвь своей семье и пригласить их навестить ее после рождения ребенка, в том числе и Саманте. Меган надеется и молится, чтобы ребенок смог помирить ее родственников", - рассказал инсайдер изданию.

Он добавил, что когда Меган стала актрисой, то она стала меньше общаться со своими родными, а после того, как она переехала жить в королевский дворец, связь с ними совершенно оборвалась.

"Семья Маркл прекрасно понимает, что она всегда была занята и всегда ее усилия поддерживали, несмотря на то, что времени у нее на близких оставалось совсем мало. Ее королевский обязанности сделали ее невероятно занятой, и она очень серьезно к ним относится", - добавил источник.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отец Меган Маркл довел дочь своими нападками.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл закатила скандал из-за пустяка.

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