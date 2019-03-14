Меган Маркл и Кейт Миддлтон: холодная война или перемирие

Коллаж РБК-Украина

В отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон все не так просто, как кажется

Меган Маркл и Кейт Миддлтон заключили некоторое перемирие. Это стало понятно после того, как герцогини обменялись улыбками и поцелуями во время торжественного мероприятия в Вестминстерском аббатстве. Однако аналитики и психологи предупреждают, что рано радоваться, так как жесты и позы Меган Маркл и Кейт Миддлтон указывают, что дамы просто делают вид, что между ними воцарился мир.

Королевский комментатор Кейт Николс считает, что герцогини просто заключили договор о том, что на публике они будут себя вести дружелюбно, чтобы смягчить постоянные слухи вокруг королевской семьи.

"Я понимаю, что они обе согласились с тем, что ради вида они действительно должны выглядеть так, как будто они уживаются. Обе они понимают, что идея вражды между двумя герцогинями не помогает ни одной из них", - отметила Николс.

Она рассказала, что показное дружелюбие распространяется также на поведение в стенах королевского дворца, так как на данный момент они живут по соседству.

"Иногда Кейт приглашает Меган на чай, но между ними нет доверительных отношений", - объяснила Николс.

В ближайшие дни Меган Маркл официально должна уйти в декрет и освободить свой график от публичных мероприятий. Николс утверждает, что Меган Маркл и принц Гарри планируют на этот период переехать в коттедж Фрогмор в Виндзорском имении.

"Пока Меган готовится к отдыху, то Кейт готова использовать этот шанс, чтобы снова занять центральное место", - добавила она.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл довели до слез на публике.

А также рассказывали о том, что Кейт Миддлтон оконфузилась во время похода к детям.