Хватит меня преследовать! Отец Меган Маркл довел дочь своими нападками

Фото: коллаж РБК-Украина

Подруги герцогини рассказали о ее переписке с родителем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была настолько расстроена повторяющимися нападками со стороны своего отца Томаса в средствах массовой информации, что написала ему письмо с просьбой прекратить ее преследовать. Об этом рассказали пять близких друзей Меган, пишет Daily Mail.

По их словам, герцогиня написала ему вскоре после свадьбы с принцем Гарри. Тогда Томас выдал целый поток негативных интервью прессе о дочери.

"Папа, я так расстроена. Я люблю тебя. У меня есть один отец. Пожалуйста, прекратите преследовать меня через средства массовой информации, чтобы мы могли восстановить наши отношения", - говорится в тексте письма.

В свою очередь, Томас Маркл ответил длинным письмом, попросив у Меган фотосессию.

Фото: Томас Маркл с королевской семьей (East News)

Друзья герцогини рассказали о ее реакции: "Это противоположно тому, что я говорю. Я говорю тебе, что не хочу общаться через СМИ, а ты просишь меня общаться через СМИ. Ты услышал что-нибудь из того, что я сказала?"

Также одна из подруг высказал мнение, что Меган "всегда будет чувствовать себя опустошенной тем, что он сделал".

Критика Томаса Маркла в отношении отсутствия контакта его дочери особенно раздражительна, потому что ее друзья говорят, что он точно знает, как связаться с ней - но никогда не пытался.

Ведь ее номер телефона остался прежним.

"Он никогда не звонил; он никогда не переписывался. Это очень больно, потому что Мег всегда была такой послушной. И в то же время, потому что она дочь, у нее много симпатий к нему", - говорит подруга Маркл.

Как сообщалось ранее, отец герцогини Сассекской Томас Маркл ранее преподнес дочери неприятный сюрприз и заявил о своих правах на внучку.

Также мы писали о том, что герцогиню Сассекскую вместе с королевской семьей могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за выхода Британии из состава Европейского союза - западные СМИ рассекретили план срочной эвакуации БКС.

Напомним, Меган Маркл нарушила еще одну традицию: она наняла специальную помощницу для беременности и родов, так называемую, "доулу".

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Видео: РБК-Украина