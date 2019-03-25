Довела примхами: переїзд Меган Маркл в новий будинок скасовано

Меган Маркл і принц Гаррі (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл до народження дитини залишиться в Королівському палаці

Меган Маркл, яка знаходиться на останній термінах вагітності і готувалася до переїзду разом з принцом Гаррі в Фрогмор-хаус, залишиться в Кенсингтонському палаці.

Меган Маркл, яка і раніше влаштовувала скандали через дрібниці, довела дизайнерів і будівельників своїми причіпками до того, що вони не вклалися в намічені терміни по ремонту будинку в Фрогмор-Хаусі у Віндзорському замку.

Виявилося, що герцогиня Сассекська дуже вимоглива до облаштування майбутнього житла і критикує дизайнерів і будівельників на кожному кроці. Через її постійні претензії, чипляння, вигадування нових елементів і доповнень, робітники, які роблять ремонт у Фрогмор-Хаусі, зірвали всі терміни.

Переїзд був запланований на останні дні березня, але вже стало зрозуміло, що переїхати в нове сімейне гніздечко королівському подружжю не вдасться не тільки в березні, але і швидше за все навіть і до середини квітня.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Робітники і дизайнери розповіли, що закінчити підготовку будинку з урахуванням всіх примх Меган Маркл вони зможуть не раніше ніж через два чи три тижні.

Відповідно, переїхати до народження дитини герцоги Сассекські можуть і не встигнути і тоді їм доведеться розмістити малюка в своїх старих апартаментах – в Кенсингтонському палаці, де як запевняли королівський експерти, занадто тісно для такої великої родини.

Крім того, там немає приміщення для дитячої, і вона планувалася саме в Фрогмор-Хаусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ми знаємо про майбутню дитину Меган Маркл і принца Гаррі.

А також розповідали про те, що стала відома причина, з якої Меган Маркл пропустить королівське весілля в травні цього року.