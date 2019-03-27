ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Меган Маркл нове прізвисько: як називають герцогиню

STYLERПерсони    27.03.2019 - 20:09
У Меган Маркл нове прізвисько: як називають герцогиню
Меган Маркл дали нове прізвисько (фото: GettyImages)

Меган Маркл знову натрапила на нелюбов персоналу через свій характер

Меган Маркл отримала нове не дуже приємне прізвисько. Робочий персонал між собою називає герцогиню Сассекську не дуже приємно - "Me-gain", пише західний таблоїд Daily Mail.

Справа в тому, що у перекладі "Me-gain" означає "Я отримую". Таке прізвисько герцогині дали за зайву вимогливість і нетерплячість. Відзначається, що Меган Маркл здатна довести до сліз робочий персонал і розбудити їх о п'ятій ранку з робочими питаннями.

Таблоїд зазначає, що нова інформація про відносини Макрл і персоналу з'явилася через кілька тижнів після звільнення її особистого асистента.

Раніше їй вже давали прізвисько, наприклад "Складна герцогиня", нагадує Daily Mail. Тоді Кенсінгтонський палац відмовився від коментарів.

У Меган Маркл нове прізвисько: як називають герцогиню

Меган Маркл дали нове прізвисько (фото: GettyImages)

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Меган Маркл змусила принца Гаррі розпрощатися з другом дитинства, який наполягав на тому, щоб принц Гаррі одумався і не одружувався з Меган.

Раніше ми писали про те, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі, яка зовсім скоро з'явиться на світ, не буде носити прізвище своїх батьків, а отримає прізвище, похідне від титулу герцогів.

Меган Маркл знову порушила правила: королівська сім'я в люті Довела примхами: переїзд Меган Маркл в новий будинок скасовано
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся