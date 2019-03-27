Покараний за поради: Меган Маркл змусила принца Гаррі розпрощатися з другом дитинства

Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy.jpg)

Меган Маркл змусила відмовитися принца Гаррі від товариша

Герцогиня Сассекська Меган Маркл посварила принца Гаррі з давнім другом. Чоловіки познайомилися в Ітоні, ще коли були дітьми, однак є ймовірність, що з цих пір вони більше не зможуть бачитися. Про це повідомляє видання Міггог.

Причиною конфлікту стали недоречні поради Тома Інскіпа, який наполягав на тому, щоб принц Гаррі одумався і не одружився на Меган Маркл, яка неодноразово порушувала правила королівської сім'ї та потрапляла у гучні скандали.

Після рекомендацій, які онук королеви Єлизавети II вважав грубими і нетактовними, друг опинився у програшній позиції, оскільки принц після цього "вигнав" товариша зі свого товариства.

Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy.jpg)

До речі, Гаррі давно відсторонився від своїх старих друзів, щоб не виникло "спокус" і він зміг займатися створенням сім'ї. Однак деякі вважають, що причина може критися у неприйнятті Меган.

Нагадаємо, що дитина Меган Маркл буде носити інше прізвище. Повідомляється, що саме титул визначає прізвище майбутнього спадкоємця. Так титул принца Чальза - принц Уельський, тому Гаррі та Вільям - Уельси, а титул Гаррі і Меган - герцоги Сассекські - й майбутня дитина отримає прізвище Сассекс.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл зробила сміливу заяву про те, що відмовляється від няні і помічниці після народження свого первістка, чим викликала гнів королівської сім'ї.

Також ми писали про те, що герцоги Сассекські орендували будинок біля Грейт-Ма, недалеко від Глостершира після того, як стало відомо, що ремонт у Фрогмор-Хаусі затягнеться ще на три тижні.

До речі, герцоги Сассекські досі тримають у таємниці ім'я, стать майбутнього спадкоємця, хоча в оточенні припускають, що це буде дівчинка, яку назвуть на честь покійної мами Гаррі - Діаною.