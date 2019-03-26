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Меган Маркл знову порушила правила: королівська сім'я в люті

STYLERПерсони    26.03.2019 - 22:25
Меган Маркл знову порушила правила: королівська сім'я в люті
Меган Маркл порушила протокол (GettyImages)

Меган Маркл вирішила зламати всі королівські протоколи і стати незалежною

Меган Маркл, яка перебуває на останніх термінах вагітності, раптово зробила сміливу заяву про те, що відмовляється від няні і помічниці після народження свого первістка.

Меган Маркл вирішила знову порушити королівські протоколи і правила і відмовилася від всіх королівських нянь, а також від будь-яких помічниць, які повинні були їй допомагати після народження дитини.

Як розповіло джерело з оточення королівської сім'ї, герцогиня Сассекська сповнена рішучості чинити не так, як це заведено в королівському палаці. Вона хоче показати світу, що вона і її чоловік, принц Гаррі, можуть впоратися з труднощами самостійно, без допомоги нянь, які зазвичай допомагають при народженні королівських нащадків.

Меган Маркл знову порушила правила: королівська сім'я в люті

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За стандартною процедурою в королівському палаці для Меган Маркл вже підшукали підготовлених нянь і помічниць, але вона повідомила, що в їх послугах не потребує. В обов'язки няні входить не тільки допомагати в повсякденному догляді за малюками, але і доглядати за дітьми в тих ситуаціях, коли члени королівської сім'ї повинні бути присутніми на публічних заходах.

"Меган Маркл відчуває, що хоче показати іншим жінкам, що вона сильна і незалежна, і може впоратися з труднощами, як і звичайні мами", - зазначає джерело.

Також повідомляється, що єдиною ймовірною помічницею для неї стане мама – Дорія Регланд, яка ймовірно приїде до дочки після народження дитини.

Меган Маркл знову порушила правила: королівська сім'я в люті

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для того, щоб ще більше підкреслити свою незалежність, Меган Маркл і принц Гаррі всеж таки вирішили переїхати з королівського палацу.

Після того, як стало відомо, що ремонт в Фрогмор-Хаусі затягнеться ще на три тижні, вони орендували будинок біля Грейт-Тью, недалеко від Глостершира. Як повідомляють в соціальних мережах, королівська сім'я не в захваті від такої поведінки Меган Маркл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що названа причина, по якій Меган Маркл залишає палац.

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