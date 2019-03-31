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Не хоче виглядати втомленою: Маркл порушить ще одну традицію

STYLERПерсони    31.03.2019 - 14:29
Не хоче виглядати втомленою: Маркл порушить ще одну традицію
Фото: Меган Маркл (her.ie)

Меган Маркл відмовляється дотримуватися 40-річної традиції

Герцогиня Сассекська Меган Маркл порушить 40-річну традицію, яку члени королівської сім'ї Британії завжди дотримувалися. Про це інформує інтернет-видання The Sun.

Протягом багатьох років пологи проходили в акушерському відділенні лондонської лікарні Сент-Мері "Ліндо". Зокрема там народжували принцеса Діана і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

За даними видання, герцог і герцогиня Сассекські вирішили, що їх дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташоване недалеко від їхнього будинку у Віндзорі.

Не хоче виглядати втомленою: Маркл порушить ще одну традиціюФото: Меган Маркл (her.ie)

Також наголошується, оскільки дитина не буде прямим спадкоємцем британського престолу, батьки хочуть зробити ії появу на світ більш приватною. Меган сильно хвилюється і не хоче відчувати тиск через те, що через кілька годин після пологів їй потрібно буде виглядати бездоганно на ґанку лікарні.

Нагадаємо, що у Меган Маркл нове прізвисько. Робочий персонал між собою називає герцогиню Сассекську не дуже приємно - "Me-gain", що означає "Я отримую".

Нещодавно ми повідомляли, що Меган Маркл змусила принца Гаррі розпрощатися з другом дитинства, який наполягав на тому, щоб принц Гаррі одумався і не одружувався з Меган.

Раніше ми писали про те, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі, яка зовсім скоро з'явиться на світ, не буде носити прізвище своїх батьків, а отримає прізвище, похідне від титули герцогів.

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