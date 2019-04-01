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Меган Маркл едет в Украину искать родственников

STYLERКурьезы    01.04.2019 - 19:02
Меган Маркл едет в Украину искать родственников
Беременная Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл оказалась родственницей известного украинца

Ни для кого не секрет, что Меган Маркл имеет украинские корни.

Напомним, что известный американский исследователь Гэри Бойд Робертс выяснил, что отец герцогини Томас Маркл является родственником такого себе Уильяма Скиппера - англичанина, который перебрался в XVII в Америку. А этот Скиппер - это далекий потомок Эдуарда III. Монарх же по линии своего отца - прапрапрапрапрапрапраправнук дочери великого князя Ярослава Мудрого Анны Киевской. И это действительно правда.

Меган Маркл едет в Украину искать родственников

Меган Маркл и королева Елизавета ІІ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Когда Меган Маркл узнала о том, что ее родственницей является всемирно известная королева из Киева, герцогиня Сассекская выразила желание побывать в Украине. 

Ходят слухи, что помощники беременной герцогини уже начали искать подходящий отель в столице и делают все возможное, чтобы Маркл попала на экскурсию в легендарный Софийский собор, который основал ее украинский родственник. 

Меган Маркл едет в Украину искать родственников

Софийский собор (фото: wikipedia.org)

Украинцы, конечно же, будут рады видеть представителей Королевской семьи в нашей стране. Но после того, как Маркл родит первенца (ждать осталось не так долго), чтобы ничто не мешало Меган гулять по старинным киевским улочкам и наслаждаться красотой города с богатейшей историей.

Styler также хочет напомнить, что сегодня 1 апреля - День смеха, когда все подшучивают друг над другом и рассказывают всякие небылицы и прикольные истории.

Улыбайтесь, будьте счастливы. И не только 1 апреля!

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