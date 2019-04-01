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Меган Маркл їде в Україну шукати родичів

STYLERКурйози    01.04.2019 - 19:02
Меган Маркл їде в Україну шукати родичів
Вагітна Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл виявилася родичкою відомого українця

Ні для кого не секрет, що Меган Маркл має українські коріння.

Нагадаємо, що відомий американський дослідник Гері Бойд Робертс з'ясував, що батько герцогині Томас Маркл є родичем такого собі Вільяма Скіппера - англійця, який перебрався в XVII в Америку. А цей Скіппер - це далекий нащадок Едуарда III. Монарх же по лінії свого батька - прапрапрапрапрапрапраправнук дочки великого князя Ярослава Мудрого Анни Київської. І це дійсно правда.

Меган Маркл їде в Україну шукати родичів

Меган Маркл і королева Єлизавета ІІ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Коли Меган Маркл дізналася про те, що її родичкою є всесвітньо відома королева з Києва, герцогиня Сассекська висловила бажання побувати в Україні.

Ходять чутки, що помічники вагітної герцогині вже почали шукати підходящий готель в столиці і роблять все можливе, щоб Маркл потрапила на екскурсію в легендарний Софійський собор, який заснував її український родич.

Меган Маркл їде в Україну шукати родичів

Софійський собор (фото: wikipedia.org)

Українці, звичайно ж, будуть раді бачити представників Королівської сім'ї в нашій країні. Але після того, як Маркл народить первістка (чекати залишилося не так довго), щоб ніщо не заважало Меган гуляти по старовинним київськими вуличками і насолоджуватися красою міста з багатою історією.

Styler також хоче нагадати, що сьогодні 1 квітня - День сміху, коли всі жартують один над одним і розповідають всілякі небилиці та прикольні історії.

Посміхайтеся, будьте щасливі. І не тільки 1 квітня!

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