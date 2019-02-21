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У Меган Маркл нашли украинские корни

STYLERПерсоны    21.02.2019 - 20:50
У Меган Маркл нашли украинские корни
Коллаж РБК-Украина

Герцогиня Сассекская может быть потомком Ярослава Мудрого

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет украинские корни. К такому выводу можно прийти, проанализировав родословную жены принца Гарри по линии отца.

Так, по данным известного американского исследователя Гэри Бойда Робертса из исторического генеалогического общества (NEHGS), Томас Маркл родственник некоего Уильяма Скиппера, который эммигрировал в Бостон в далеком 1639 году. А тот, в свою очередь, является потомком Эдуарда III - короля Англии (с 1327 по 1377 год).

В свою очередь, Эдуард III - это сын английского короля Эдуарда II из династии Плантагенетов и Изабеллы Французской. Мать Эдуарда III является дочерью короля Франции Филиппа IV Красивого из династии Капетингов.

А Филипп IV - прямой потомок короля Франции Генриха I и королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого. Получается, что Анна Киевская - прапрапрапрапрапрапрапрабабушка Эдуарда III - далекого родственника Томаса Маркла.

Историк-генеалог в интервью The Daily Mail также сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл - родственники в 17 колене.

Кроме того, если верить Робертсу, то Меган по линии отца также является далекой родственницей восьми американских президентов и других заметных американцев, включая голливудских звезд - актеров Джеймса Дина и Роя Роджерса.

Ранее всплыл интересный факт о будущем ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

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