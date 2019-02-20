Меган Маркл на сносях: всплыл интересный факт о будущем ребенке

Коллаж РБК-Украина

В Королевской семье не хотят узнавать пол будущего малыша

Меган Маркл и принцу Гарри запретили узнавать пол их ребенка, который появится на свет уже в апреле. Об этом заявила подруга семьи, комментируя информацию таблоидов о том, что якобы королевская чета уже знает пол малыша и его имя.

Так, в комментарии 9Honey Виктория Арбитер заявила, что пол ребенка держится в строгом секрете даже от самих родителей, так как того требует "королевская философия".

"В жизни так мало сюрпризов. Так почему бы не сделать самым большим сюрпризом рождение ребенка? Так во все века говорили в Королевской семье. Более того, это не только королевская философия - многие родители в Великобритании предпочитают не узнавать пол ребенка до его рождения!" - сказала она.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Отметим, что официального запрета на то, чтобы узнать пол ребенка в королевских кругах никогда не было. Поэтому это просто негласное правило, которому Меган Маркл и принц Гарри, можно быть на 100% уверенными, будут следовать. 37-летняя герцогиня Сассекская и так уже нарушила несколько традиций. Например, недавно она устроила вечеринку baby shower, хотя в Королевской семье никогда таких мероприятий не проводили.

Кстати, Кейт Миддлтон и принц Уилльям тоже не знали пол своих детей вплоть до их рождения.

Добавим, что на днях в СМИ появилась информация, что Меган и Гарри якобы уже знают, что у них будет девочка, которую они назовут Виктория - в честь покойной матери Елизаветы II.

Ранее мы нашли двойника Меган Маркл, который может стать популярнее герцогини.

Напомним, что недавно королева Елизавета ІІ раскритиковала Меган Маркл после скандала с письмом, в котором герцогиня Сассекская просит своего отца перестать ее мучить.