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Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: что станет причиной примирения герцогинь

STYLERПерсоны    19.02.2019 - 08:16
Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: что станет причиной примирения герцогинь
Коллаж РБК-Украина

Неизбежная кончина Елизаветы II может все изменить

Конфликты между Меган Маркл и Кейт Миддлтон неоднократно достигали широких масштабов. Оказалось, причиной вражды стал дружеский совет принца Уильяма, однако вскоре британскую правящую династию ждут существенные перемены. Об этом информирует эксперт, передает Express.

Поводов для этих конфликтов вскоре не станет, поскольку неизбежная кончина королевы-рекордсменки Елизаветы II положит всему конец. 92-летняя правительница вряд ли проживет больше 10-15 лет, а когда ее не станет, начнутся "перестановки" среди родни. Старший сын принц Чарльз, который сам недавно отметил 70-летний юбилей, взойдет на престол, а первым в очереди на трон окажется принц Уильям, его первенец от покойной принцессы Дианы.

Роль наследника престола - сложная и ответственная, она потребует от герцога Кембриджского много сил и внимания. Неслучайно отец и сын в последний год много времени проводят вместе: предполагается, что Чарльз готовит наследника к новым обязанностям. Так что и Уильяму (которого подозревают в сильной антипатии к Меган Маркл), и тем более его супруге будет не до разборок с родней, особенно если учесть, что никто не снимал с них необходимости заботиться о своих детях, которых у пары уже трое.

Пути двух семей, видимо, полностью разойдутся после смерти Елизаветы. А Маркл утихомирится, ведь скоро ей предстоит впервые стать матерью - с рождением малыша экс-актрисе тоже некогда и незачем будет конфликтовать с родственниками мужа, отмечает эксперт.

Напомним, что Меган Маркл выбрала школу для будущего малыша.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям сделал трогательное заявление на День влюбленных.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл вышла в свет в элегантном черно-белом наряде от Givenchy.

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