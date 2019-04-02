Меган Маркл і принц Гаррі завели сторінку в Instagram: обійшли всі заборони

Меган Маркл і принц Гаррі (Gettyimages)

Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до своїх фанатів і опублікували перші фото

Меган Маркл і принц Гаррі, які знаходяться в очікуванні народження свого первістка, завели собі аккаунт в соціальній мережі Instagram. Особисту сторінку герцоги Сассекські зареєстрували незважаючи на те, що раніше королева Єлизавета II категорично заперечувала проти того, щоб у всіх членів королівської сім'ї були окремі сторінки в соціальних мережах.

Раніше всі новини про пару Меган Маркл і принца Гаррі публікувалися виключно в акаунті Кенсінгтонського палацу. Але зараз ця сторінка передана Кейт Міддлтон і принцу Вільяму, а молода сім'я вирішила завести себе окрему сторінку.

Меган Маркл і принц Гаррі (Gettyimages)

"Ласкаво просимо на нашу офіційну сторінку в Instagram! Ми з нетерпінням чекаємо можливості розповісти вам про нашу роботу, проекти, які ми підтримуємо, а також поділитися важливими оголошеннями і пролити світло на деякі ключові питання. Ми дякуємо вам за вашу підтримку та вітаємо вас @sussexroyal. Гаррі і Меган", - написали вони у своїй першій публікації.

Скріншот фото (instagram.com/SussexRoyal)

Також вони розмістили свої фотографії, які були зроблені в різних офіційних поїздках в різні країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експерти розповіли, яким ім'ям Меган Маркл і принц Гаррі назвуть свою першу дитину.

А також розповідали про те, що Меган Маркл не буде самостійно вибирати собі помічників та секретарів.