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Королевское угощение: стало известно, чем будут кормить на свадьбе принца Гарри

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:59
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (royal.uk)

Журналисты рассказали подробности пышного празднества королевской семьи

В скором времени принц Гарри распрощается со статусом холостяка и возьмет в жены актрису Меган Маркл. На сайте Кенсингтонского дворца появилась информация, чем же будут угощать гостей на этом пышном празднестве. В частности, стало известно, какой будет свадебный торт, а также, кто займется его приготовлением.

Эту миссию возьмет на себя кондитер Клэр Птек. Интересно, что кондитерская Клэр Violet Cakes находится в Лондоне, а сама она родилась и выросла в Калифорнии, как и Меган.

Фото: Будущие супруги (facebook.comTheBritishMonarchy)

Будущие супруги попросили Клэр и ее команду приготовить лимонный торт с пропиткой из сиропа бузины. Он будет покрыт масляным кремом и украшен живыми цветами.

Выбор Клэр в качестве основного кондитера мероприятий объясняется еще и тем фактом, что она готовит только из сезонных, органических продуктов, а для Меган, что ведет здоровый образ жизни, это имеет большое значение. Кондитер печет торты без глютена и сахара.

Фото: Один из праздничных тортов Клэр (instagram.com/violetcakeslondon)

Как ранее писал Styler, стало известно, будет ли у принца Гарри и Меган Маркл брачный контракт.

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Теги: свадьба, принц Гарри
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