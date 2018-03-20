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Королівське частування: стало відомо, чим будуть годувати на весіллі принца Гаррі

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:59
Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (royal.uk)

Журналісти розповіли подробиці пишного святкування королівської сім'ї

Незабаром принц Гаррі розпрощається зі статусом холостяка і візьме в дружини актрису Меган Маркл. На сайті Кенсінгтонського палацу з'явилася інформація, чим будуть пригощати гостей на цьому пишному святкуванні. Зокрема, стало відомо, яким буде весільний торт, а також, хто займеться його приготуванням.

Цю місію візьме на себе кондитер Клер Птек. Цікаво, що кондитерська Клер Violet Cakes знаходиться в Лондоні, а сама вона народилася і виросла в Каліфорнії, як і Меган.

Фото: Майбутні подружжя (facebook.comTheBritishMonarchy)

Майбутні подружжя попросили Клер та її команду приготувати лимонний торт з просоченням з сиропу бузини. Він буде покритий масляним кремом і прикрашений живими квітами.

Вибір Клер в якості основного кондитера заходів пояснюється ще і тим фактом, що вона готує тільки з сезонних, органічних продуктів, а для Меган, що веде здоровий спосіб життя, це має велике значення. Кондитер пече торти без глютену і цукру.

Фото: Один із святкових тортів Клер (instagram.com/violetcakeslondon)

Як раніше писав Styler, стало відомо, буде у принца Гаррі і Меган Маркл шлюбний контракт.

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