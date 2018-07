Коррупция в ФИФА и схемы Григория Суркиса – расследование британского журналиста

Григорий Суркис (фото: УНИАН)

"Григорий Суркис ранее заявлял, что уже поздно менять страну проведения чемпионата, но пытался ли он этим защитить своих российских друзей?"

В Брюсселе прошла презентация расследования коррупции в ФИФА, благодаря которой РФ стала страной-хозяином Чемпионата мира-2018, сообщает УНН.

Фильм "Один кубок мира по футболу, одна война, сколько коррупции?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") не обошел вниманием роль украинского олигарха Григория Суркиса в получении Россией ЧМ-2018 и приписываемую ему коррупционную схему "Енергомережа".

"Григорий Суркис ранее заявлял, что уже поздно менять страну проведения чемпионата, но пытался ли он этим защитить своих российских друзей? Новый антикоррупционный орган Украины – НАБУ – запустил официальные расследования, связанные с энергорынком, и в апреле бывший украинский депутат, Дмитрий Крючков, был арестован по подозрению в завладении средствами. Миноритарным акционером компании, в отношении которой ведется расследование, является Григорий Суркис. И в 2016 году братья Суркисы были вызваны НАБУ на допрос. Дело продолжается", – говорит автор фильма, журналист Тим Уайт.

Он выделяет роль Суркиса в коррупционных схемах внутри Украины, связанных с хищением и отмыванием денег.

Василий Котко, президент "Первой энергетической ассоциации Украины", рассказывает: "Проблема с Запорожьеоблэнерго была в желании вывести деньги из этой компании ("отмыть" эти деньги), и оно было реализовано, к сожалению. Результатом этого стало то, что компания поставлена регулятором в крайне жесткие условия. Не выплачивается зарплата. Создалась огромная дыра".

Котко подчеркнул, что регулятор не мог закрывать созданные Суркисом дыры за счет налогов граждан, что и привело к сложившейся ситуации. Депутат-антикоррупционер объяснил Уайту, как олигархи могли провернуть такую схему на энергорынке.

Нардеп Сергей Лещенко рассказал: "Уголь, который якобы доставляется в Украину из Европы, высокого качества и с высоким тарифом на транспортировку, и, соответственно, с высокой ценой. Но на самом деле это уголь из Украины, частно с оккупированных территорий, и очень дешевый, плохого качества. Таким образом получается дополнительный доход. Такая формула – решение так называемого "независимого" энергетического регулятора, который не является независимым".

Напомним, схема "Енергомережи" Дмитрия Крючкова и Григория Суркиса стоила более 360 миллионов гривен только "Запорожьеоблэнерго", которое на 60% является государственным. Крючков, который сбежал от правосудия, был в апреле задержан в Германии и ожидает экстрадиции в Украину, где сможет своими показаниями пролить свет на роль Григория Суркиса в коррупционной схеме.

Горе-вратари получают мячи в ворота немыслимым образом