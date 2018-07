Корупція в ФІФА і схеми Григорія Суркіса – розслідування британського журналіста

Григорій Суркіс (фото: УНІАН)

У Брюсселі відбулася презентація розслідування корупції у ФІФА, завдяки якій РФ стала країною-господарем Чемпіонату світу-2018, повідомляє УНН.

Фільм "Один кубок світу з футболу, одна війна, скільки корупції?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") не обійшов увагою роль українського олігарха Григорія Суркіса в отриманні Росією ЧС-2018 і приписувану йому корупційну схему "Енергомережа".

"Григорій Суркіс раніше заявляв, що вже пізно міняти країну проведення чемпіонату, але чи намагався він цим захистити своїх російських друзів? Новий антикорупційний орган України – НАБУ – запустив офіційні розслідування, пов'язані з енергоринком, та в квітні колишній український депутат, Дмитро Крючков, був заарештований за підозрою у заволодінні коштами. Міноритарним акціонером компанії, щодо якої ведеться розслідування, є Григорій Суркіс. І в 2016 році брати Суркіси були викликані НАБУ на допит. Справа триває", – говорить автор фільму, журналіст Тім Уайт.

Він виділяє роль Суркіса в корупційних схемах всередині України, пов'язаних з розкраданням і відмиванням грошей.

Василь Котко, президент "Першої енергетичної асоціації України", розповідає: "Проблема з Запоріжжяобленерго була в бажанні вивести гроші з цієї компанії ("відмити" ці гроші), і воно було реалізовано, на жаль. Результатом цього стало те, що компанія поставлена регулятором у вкрай жорсткі умови. Не виплачується зарплата. Створилася величезна діра".

Котко підкреслив, що регулятор не міг закривати створені Суркісом дірки за рахунок податків громадян, що і призвело до ситуації. Депутат-антикорупціонер пояснив Уайту, як олігархи могли провернути таку схему на енергоринку.

Нардеп Сергій Лещенко розповів: "Вугілля, яке нібито доставляється в Україну з Європи, високої якості і з високим тарифом на транспортування, і, відповідно, з високою ціною. Але насправді це вугілля з України, приватно з окупованих територій, і дуже дешеве, поганої якості. Таким чином виходить додатковий дохід. Така формула – рішення так званого "незалежного" енергетичного регулятора, який не є незалежним".

Нагадаємо, схема "Енергомережі" Дмитра Крючкова і Григорія Суркіса коштувала понад 360 мільйонів гривень тільки "Запоріжжяобленерго", яке на 60% є державним. Крючков, який втік від правосуддя, був затриманий в квітні в Німеччині і очікує екстрадиції в Україну, де зможе своїми показаннями пролити світло на роль Григорія Суркіса в корупційній схемі.

