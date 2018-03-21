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"Коса отличает украинку": стилист объяснила, почему Тимошенко предана своей прическе

STYLERLIFE        21.03.2018 - 17:53
Фото: Юлия Тимошенко (rada.gov.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (rada.gov.ua)

По словам стилиста, образ политика - это осознанный выбор

Имиджмейкер и стилист Ульяна Пак объяснила, почему лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко носит годами одну и ту же прическу. По ее словам, политики должны иметь устойчивый образ, а эксперименты со стилем в данной ситуации опасны. Об этом сообщает издание "Главред".

"Во время предвыборной кампании много разговоров о национальной идее, и политики по-разному эксплуатируют эту тему. В случае Юлии Владимировны вся "національна ідея" воплотилась в одной прическе — в косе. Ведь именно коса отличает украинку от всех других национальностей и народов", - рассказала Ульяна об имидже Тимошенко.

Фото: Юлия Тимошенко (rada.gov.ua)

По словам стилиста, образ политика - это осознанный выбор. Он не должен меняться.

"Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент. Это должен быть осознанный выбор. После выбора этой прически Юлия Владимировна была обязана носить ее постоянно", - сказала стилист.

Напомним, что Ульяна Пак - имиджмейкер, стилист, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School.

Как ранее писал Styler, "двойник" Тимошенко рассказала, как подменяла Юлию Владимировну.

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Теги: Юлия Тимошенко
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