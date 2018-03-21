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"Коса відрізняє українку": стиліст пояснила, чому Тимошенко віддана своїй зачісці

STYLERLIFE        21.03.2018 - 17:53
Фото: Юлія Тимошенко (rada.gov.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (rada.gov.ua)

За словами стиліста, образ політика - це усвідомлений вибір

Іміджмейкер і стиліст Уляна Пак пояснила, чому лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко носить роками одну і ту ж зачіску. За її словами, політики повинні мати стійкий образ, а експерименти зі стилем в даній ситуації небезпечні. Про це повідомляє видання "Главред".

"Під час передвиборної кампанії багато розмов про національну ідею, і політики по-різному експлуатують цю тему. У випадку Юлії Володимирівни вся "національна ідея" втілилася в одній зачісці — в косі. Адже саме коса відрізняє українку від всіх інших національностей і народів", - розповіла Уляна про імідж Тимошенко.

Фото: Юлія Тимошенко (rada.gov.ua)

За словами стиліста, образ політика - це усвідомлений вибір. Він не повинен змінюватися.

"Образ, особливо політика, не повинен виглядати як експеримент. Це повинен бути свідомий вибір. Після вибору цієї зачіски Юлія Володимирівна була зобов'язана носити її постійно", - сказала стиліст.

Нагадаємо, що Уляна Пак - іміджмейкер, стиліст, член Асоціації іміджмейкерів, засновник компанії імідж-консалтингу VOTUM Image Agency та освітнього проекту VIA Fashion School.

Як раніше писав Styler, "двійник" Тимошенко розповіла, як підміняла Юлію Володимирівну.

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Теги: Юлия Тимошенко
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