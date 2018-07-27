Кот, вода из бутылок и баллоны с газом: журналисты показали судно, на котором удерживали украинских моряков (видео)

Фото: Mekong Spirit (marinetraffic.com)

Моряки прожили на борту корабля 14 месяцев

Из Греции спустя год отпустили домой 12 украинских моряков с судна Mekong Spirit, которых подозревали в контрабанде оружия. Журналисты ТСН побывали на борту судна, где мореплаватели провели более 14 месяцев.

Граждане Украины были задержаны по обвинениям в терроризме и торговле оружием. Моряки объясняли, что только успели наняться на работу и даже не подозревали о контейнерах, которые перевозят.

На одни сутки с корабля, который находится под арестом, сняли охрану.

Мореплаватели показали условия, в которых они жили все это время. Мыться морякам приходилось в пресной воде из бутылок. Также у них были баллоны с газом, на котором готовили, и самодельные электрические устройства. У моряков на судне даже был свой питомец – кошка Софа, которая, по мнению моряков, принесла им удачу. По их словам, после появления кошки на борту они получили новости о скором освобождении.

Экипаж состоит из 17 человек – основная ответственность легла на капитана и старшего помощника, и потому их скорое возвращение в Украину пока невозможно.

Еще трое членов экипажа вынужденно остаются в Греции, поскольку их юрист не справилась с задачей. Части членов экипажа поменяли юриста на более проворного, а трое остались с юристом, которой пока не удалось вернуть украинцев домой. Им предоставят жилье, на арестованном судне никто не останется.

Видео: Журналисты на судне (tsn.ua)

Отмечается, что к мужчинам приезжали представители консульства, которые и отвезли их в аэропорт. Еще трое членов экипажа также скоро смогут поехать домой.

Напомним, 25 мая 2017 года вблизи Крита задержали контейнеровоз под мальтийским флагом по подозрению в контрабанде товаров военного назначения в странах, которые находятся под санкциями ООН.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Украину возвращаются 12 моряков с арестованного в Греции судна.

Известно, что в Греции остаются еще 5 украинцев с задержанного судна Mekong Spirit.

Люди тонут молча (видео: РБК-Украина)