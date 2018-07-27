Кіт, вода з пляшок і балони з газом: журналісти показали судно, на якому утримували українських моряків (відео)

Фото: Mekong Spirit (marinetraffic.com)

Моряки прожили на борту корабля 14 місяців

З Греції через рік відпустили додому 12 українських моряків з судна Mekong Spirit, яких підозрювали в контрабанді зброї. Журналісти ТСН побували на борту судна, де мореплавці провели більше 14 місяців.

Громадяни України були затримані за звинуваченнями в тероризмі і торгівлі зброєю. Моряки пояснювали, що щойно встигли найнятися на роботу і навіть не підозрювали про контейнери, які перевозять.

На одну добу з корабля, який знаходиться під арештом, зняли охорону.

Мореплавці показали умови, в яких вони жили весь цей час. Митися морякам доводилося в прісній воді з пляшок. Також у них були балони з газом, на якому готували, і саморобні електричні пристрої. У моряків на судні навіть був свій вихованець - кішка Софа, яка, на думку моряків, принесла їм успіх. За їх словами, після появи кішки на борту вони отримали новини про швидке звільнення.

Екіпаж складається з 17 осіб - основна відповідальність лягла на капітана і старшого помічника, і тому їх швидке повернення в Україну поки неможливе.

Ще троє членів екіпажу вимушено залишаються в Греції, оскільки їх юрист не впоралася із завданням. Частини членів екіпажу поміняли юриста на кращого, а троє залишилися з юристом, якій поки не вдалося повернути українців додому. Їм нададуть житло, на арештованому судні ніхто не залишиться.

Відео: Журналісти на судні (tsn.ua)

Відзначається, що до чоловіків приїжджали представники консульства, які і відвезли їх в аеропорт. Ще троє членів екіпажу також скоро зможуть поїхати додому.

Нагадаємо, 25 травня 2017 року поблизу Криту затримали контейнеровоз під мальтійським прапором за підозрою в контрабанді товарів військового призначення в країнах, які знаходяться під санкціями ООН.

Раніше повідомлялося, що 27 липня в Україну повертаються 12 моряків з арештованого в Греції судна.

Відомо, що в Греції залишаються ще 5 українців із затриманого судна Mekong Spirit.

Люди тонуть мовчки (відео: РБК-Україна)