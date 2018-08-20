Красота спасает мир: как офицер Ира разрушает стереотипы об украинской армии

Коллаж РБК-Украина

Женщины в ВСУ могут быть не только деловодами или психологами, но и командирами механизированных соединений

18 августа - хорошая и знаменательная дата в жизни Ирины Нагребецкой-Постовой. Именно в этот день молодая защитница Украины получила первичное офицерское звание младшего лейтенанта.

"Всем спасибо за поддержку и спасибо тем, кто не верил - вы делаете меня сильнее. Служу украинскому народу!" - написала девушка на своей Facebook-странице.

Скриншот (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Только недавно Ира закончила подготовку офицеров запаса по обновленной программе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Подготовка проходила на базе 169 Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна". Там девушка вместе с другими будущими командирами механизированных взводов отработали вопросы вождения боевой техники и обкатки танками, которая является важным элементом психологической подготовки личного состава к ведению боевых действий.

Ирина Нагребецкая-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Интересно, что Ира, как хорошо подметил один из друзей будущей защитницы нашей страны, "одна представляла женщин ВСУ" на этих сборах.

"В боевых профессиях женщин единицы, в моей профессии (командир механизированных соединений) я - единственная. P. S. Не хвастаюсь, а разрушаю стереотипы, что женщина - это только деловод или психолог", - ответила Ира, которая, к слову, еще и занимается активной волонтерской деятельностью.

Styler предлагает всем вместе насладиться яркими и патриотическими фотографиями Иры и ее побратимов, которыми она делилась во время пребывания на сборах офицеров запаса - настоящего цвета украинской нации, которые готовы в любой момент стать на защиту свободы и целостности своей родины!

Ирина Нагребецкая-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ирина Нагребецкая-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ирина Нагребецкая-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ирина Нагребецкая-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ирина Нагребецкая-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Добавим, что впервые в этом году на параде ко Дню Независимости пройдут женщины-военнослужащие.

Кстати, ранее Styler показывал вам самых красивых женщин, которые наравне с мужчинами защищают нашу страну от вражеских сил. И если говорят, что "красота спасет мир", то мы уверены: украинские красотки спасут нашу страну от любых напастей.

Видео: РБК-Украина