Краса рятує світ: як офіцер Іра руйнує стереотипи про українську армію

Колаж РБК-Україна

Жінки у ЗСУ можуть бути не лише діловодами чи психологами, але й командирами механізованих з’єднань

18 серпня - гарна та визначна дата в житті Ірини Нагребецької-Постової. Саме в цей день молода захисниця України отримала первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта.

"Всім дякую за підтримку та дякую тим, хто не вірив - ви робите мене сильнішою. Служу українському народові!" - написала дівчина на своїй Facebook-сторінці.

Скриншот (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Лише нещодавно Іра закінчила підготовку офіцерів запасу за оновленою програмою Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Підготовка проходила на базі 169 Навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України "Десна". Там дівчина разом із іншими майбутніми командирами механізованих взводів відпрацювали питання водіння бойової техніки та обкатки танками, яка є важливим елементом психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій.

Ірина Нагребецька-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Цікаво, що Іра, як гарно підмітив один із друзів майбутньої захисниці нашої країни, "одна представляла жіноцтво ЗСУ" на цих зборах.

"В бойових професіях жінок одиниці, в моїй професії (командир механізованих з’єднань) я - єдина. P. S. Не вихваляюсь, руйную стереотипи, що жінка - це лише діловод чи психолог", - відповіла Іра, яка, до слова, ще й займається активною волонтерською діяльністю.

Styler пропонує усім разом насолодитися яскравими і патріотичними фотографіями Іри та її побратимів, якими вона ділилася під час перебування на зборах офіцерів запасу – справжнього цвіту української нації, які готові у будь-який момент стати на захист свободи і цілісності своєї батьківщини!

Ірина Нагребецька-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ірина Нагребецька-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ірина Нагребецька-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ірина Нагребецька-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Ірина Нагребецька-Постова (фото: facebook.com/Irina.Nagrebetska)

Додамо, що уперше цього року на параді до Дня Незалежності крокуватимуть жінки-військовослужбовці.

До речі, раніше Styler показував вам найкрасивіших жінок, які нарівні з чоловіками захищають нашу країну від ворожих сил. І якщо кажуть, що "краса врятує світ", то ми впевнені: українські красуні врятують нашу країну від будь-яких напастей.

Відео: РБК-Україна