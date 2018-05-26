В Кривом Роге почтили память 11 погибших криворожчан в страшной аварии (фото)

Жители города провели панихиду на 40-й день с момента аварии

26 мая в Кривом Роге жители города почтили память горожан, которые погибли в жуткой аварии в самом центре города, произошедшей 17 апреля. Об этом сообщает издание “0564.ua”.

Сообщается, что 26 мая исполнилось 40 дней со дня страшной трагедии. Тогда в аварии погибли 11 жителей Кривого Рога. В 12 часов дня в Металлургическом районе города была проведена всеобщая панихида по трагически погибших криворожанам. Память усопших почтили минутой молчания.

Фото: (0564.ua)

Согласно имеющимся данным, на гражданскую панихиду пришли как родные и близкие погибших в аварии, так и просто неравнодушные горожане. Присутствовали также священники Украинской православной церкви Киеского патриархата. На месте смерти 11 человек были возложены цветы, также люди зажигали лампадки. Почтить память умерших пришли сотни жителей города.

Фото: (0564.ua)

Напомним, 17 апреля, с самого утра в центре Кривого Рога произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси и автобус, в котором находились сотрудники местного металлургического производства. В результате аварии 8 человек умерли на месте, позднее в больнице скончались еще трое. Пострадали два десятка человек. Они отделались травмами различной степени тяжести.

Фото: (unian.ua)

К слову, возможный виновник резонансного дорожно-транспортного происшествия, 67-летний Александр Волков скончался в следственном изоляторе 5 мая. После аварии его поместили в больницу, а впоследствии перевели в СИЗО. Там состояние водителя ухудшилось, и спустя несколько дней он умер. О причинах смерти водителя не сообщается.

Видео: video.rbc.ua