ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кровь в бетон впиталась: экс-сотрудник СБУ о "тайных тюрьмах" на Донбассе

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 14:06
Кровь в бетон впиталась: экс-сотрудник СБУ о "тайных тюрьмах" на Донбассе
Коллаж РБК-Украина

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров утверждает, что в АТО были тайные тюрьмы

Экс-сотрудник СБУ Прозоров Василий сделал заявление о том, что в АТО были тайные тюрьмы. На аэродроме Мариуполя ее называли "библиотекой". Об этом информируют росСМИ.

Перебежчик утверждает, что в левом крыле терминала находится столовая, на первом этаже - две холодильные камеры в нерабочем состоянии, которые используются в качестве герметичных железных комнат. В них набивали задержанных людей, которых держали там без всяких санкций.

"Люди теряли сознание. Здесь же их допрашивали - в бойлерной, в кладовке. Кровь в бетон впиталась, на стенах - следы от ногтей. Допросами любил заниматься Парасюк, например. В конце июля 2014 года заработал отдел контрразведки местной, в "библиотеке" стали частыми гостями контрразведчики, которые привозили людей, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России", - заявил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, что в Виннице у экс-военного нашли в гараже арсенал боеприпасов. Сообщается, что в собственном гараже в Виннице боец незаконно хранил 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, более 600 патронов к автоматическому оружию различных калибров и 7 магазинов к автомату АК-74. 

Мы писали, что чиновников НААН подозревают в хищении 15 га земли под Киевом. Речь идет об участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Мы сообщали, что правоохранители задержали экс-начальника Генштаба ВСУ. Об этом заявила Лариса Сарган, добавив, что по этому поводу состоится брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В Кремле назвали препятствие для обмена пленными на Донбассе На Донбассе ранены два украинских военных
Новости Украины Донбасс
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь