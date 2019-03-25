Кровь в бетон впиталась: экс-сотрудник СБУ о "тайных тюрьмах" на Донбассе

Коллаж РБК-Украина

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров утверждает, что в АТО были тайные тюрьмы

Экс-сотрудник СБУ Прозоров Василий сделал заявление о том, что в АТО были тайные тюрьмы. На аэродроме Мариуполя ее называли "библиотекой". Об этом информируют росСМИ.

Перебежчик утверждает, что в левом крыле терминала находится столовая, на первом этаже - две холодильные камеры в нерабочем состоянии, которые используются в качестве герметичных железных комнат. В них набивали задержанных людей, которых держали там без всяких санкций.

"Люди теряли сознание. Здесь же их допрашивали - в бойлерной, в кладовке. Кровь в бетон впиталась, на стенах - следы от ногтей. Допросами любил заниматься Парасюк, например. В конце июля 2014 года заработал отдел контрразведки местной, в "библиотеке" стали частыми гостями контрразведчики, которые привозили людей, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России", - заявил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, что в Виннице у экс-военного нашли в гараже арсенал боеприпасов. Сообщается, что в собственном гараже в Виннице боец незаконно хранил 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, более 600 патронов к автоматическому оружию различных калибров и 7 магазинов к автомату АК-74.

Мы писали, что чиновников НААН подозревают в хищении 15 га земли под Киевом. Речь идет об участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Мы сообщали, что правоохранители задержали экс-начальника Генштаба ВСУ. Об этом заявила Лариса Сарган, добавив, что по этому поводу состоится брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса.