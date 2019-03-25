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Кров у бетон вбралася: екс-співробітник СБУ про "таємні в'язниці" на Донбасі

STYLERЖиття    25.03.2019 - 14:06
Кров у бетон вбралася: екс-співробітник СБУ про "таємні в'язниці" на Донбасі
Колаж РБК-Україна

Екс-співробітник СБУ Василь Прозоров стверджує, що в АТО були таємні в'язниці

Екс-співробітник СБУ Василь Прозоров зробив заяву про те, що в АТО були таємні в'язниці. На аеродромі Маріуполя її називали "бібліотекою". Про це інформують росЗМІ.

Перебіжчик стверджує, що у лівому крилі терміналу знаходиться їдальня, на першому поверсі - дві холодильні камери в неробочому стані, які використовувалися в якості герметичних залізних кімнат. У них набивали затриманих людей, яких там тримали без всіляких санкцій.

"Люди втрачали свідомість. Тут же їх допитували - у бойлерній, в коморі. Кров у бетон вбралася, на стінах - сліди від нігтів. Допитами любив займатися Парасюк, наприклад. В кінці липня 2014 року запрацював відділ контррозвідки місцевої, у "бібліотеці" стали частими гостями контррозвідники, які привозили людей, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії", - заявив экс-співробітник СБУ.

Нагадаємо, що у Вінниці у екс-військового знайшли в гаражі арсенал боєприпасів. Повідомляється, що у власному гаражі у Вінниці боєць незаконно зберігав 4 гранати Ф-1, 2 гранати РГД-5, понад 600 патронів до автоматичної зброї різних калібрів, 7 магазинів до автомата АК-74.

Ми писали, що чиновників НААН підозрюють у розкраданні 15 га землі під Києвом. Йдеться про ділянки у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі і повинні використовуватися виключно в дослідницьких цілях.

Ми повідомляли, що правоохоронці затримали екс-начальника Генштабу ЗСУ. Про це заявила Лариса Сарган, додавши, що з цього приводу відбудеться брифінг головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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