"Круто морозит": Фарион резко высказалась о президенте Польши в связи с Бандерой

Фото: Ирина Фарион (svoboda.org.ua)

Борец за украинский язык Ирина Фарион резко обратилась к президенту Польши

Экс-народный депутат от фракции "Свобода" и известный борец за украинский язык Ирина Фарион резко высказалась в адрес президента Польши Анджея Дуду. Она обвинила главу страны в шовинистских настроениях после того, как он назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой". Об этом экс-нардеп написала на своей странице в Facebook.

"Круто морозит этот Дуда – шовинист! У меня к нему один вопрос. Слушай, президент, что делали поляки на этнических украинских землях? Отвечаю, потому что ты не способен на это ответить. Они их оккупировали и уничтожали переселенцев – украинцев. ОУН во главе с Бандерой стала на их защиту, то есть на защиту своей прадедовской земли", - написала она.

"Дуда! Услышь слова националиста С. Ленкавского: "В отношениях с Польшей для нас важнее будущее, чем прошлое". Дуда, слышишь? Или же имперская дуда звучит громче?" - добавила Фарион к президенту Польши.

Скриншот поста (facebook.com/Ірина Фаріон)

Ранее скандальная Фарион "наехала" на украинскую группу.

Выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы", участники которой вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган, вызвал настоящий скандал в Ивано-Франковске. Сначала мэр города Руслан Марцинкив поручил главному архитектору города Владимиру Гайдару освятить дворец Потоцких после выступления группы, а теперь инцидент прокомментировала скандальная экс-депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион.

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