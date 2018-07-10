"Круто морозить": Фаріон різко висловилася про президента Польщі у зв'язку з Бандерою

Фото: Ірина Фаріон (svoboda.org.ua)

Борець за українську мову Ірина Фаріон різко звернулась до президента Польщі

Екс-народний депутат від фракції "Свобода" і відомий борець за українську мову Ірина Фаріон різко висловилася на адресу президента Польщі Анджея Дуду. Вона звинуватила главу країни в шовіністичних настрої після того, як він назвав Волинську трагедію "етнічною чисткою". Про це екс-нардеп написала на своїй сторінці у Facebook.

"Круто морозить цей Дуда – шовініст! У мене до нього одне питання. Слухай, президент, що робили поляки на етнічних українських землях? Відповідаю, тому що ти не здатний на це відповісти. Вони їх окупували і знищували переселенців – українців. ОУН на чолі з Бандерою стала на їх захист, тобто на захист своєї прадідівської землі", - написала вона.

"Дуда! Почуй слова націоналіста С. Ленкавського: "У відносинах з Польщею для нас важливіше майбутнє, ніж на минуле". Дуда, чуєш? Або ж імперська дуда звучить голосніше?" - додала Фаріон до президента Польщі.

Скріншот поста (facebook.com/Ірина Фаріон)

Раніше скандальна Фаріон "наїхала" на український гурт.

Виступ гурту "Хамерман знищує віруси", учасники якого вийшли на сцену в мінімалістичний костюмах, що прикривають дітородний орган, викликав справжній скандал в Івано-Франківську. Спочатку мер міста Руслан Марцінків доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити палац Потоцьких після виступу гурту, а тепер інцидент прокоментувала скандальна екс-депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон.

Як ведуть себе на дорогах представники української влади