"Крым начинает становиться "горячей точкой": Ельченко о дальнейшей судьбе полуострова

Постпред ООН считает, что нужно усилить санкции

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что нужно усиливать санкции против РФ и действовать более активно. Такое мнение постпред высказал в интервью "Голосу Америки", сообщает "Слово и Дело".

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что Крым становится "горячей точкой" и несет угрозу европейской безопасности.

"Крым начинает становиться "горячей точкой" - не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире", - сказал Ельченко.

Он не исключает, что члены Организации Объединенных Наций начнут действовать более решительно в крымском вопросе. Именно угроза европейской безопасности может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет", - сказал постпред.

Он уточнил, что в ООН есть много других органов, где можно и нужно поднимать вопросы по Крыму, так как сейчас все ограничивается только Резолюцией о правах человека в Крыму.

"Это вопросы юридические, вооружения, информационные, экономические и многие другие", - объяснил Владимир Ельченко.

Кроме того, постпред Украины в ООН выразил уверенность в том, что санкции в отношении Российской Федерации будут только усиливаться и этому будут способствовать "выборы" в Крыму.

"Российские "выборы" в Крыму только добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить", - считает Ельченко.

Видео: Выборы в Крыму ("Голос Америки")

Кстати, известный карикатурист высмеял выборы в России.

В сети высмеяли президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта. Забавный рисунок на эту тему опубликовал на своей страничке в Facebook известный карикатурист Сергей Елкин.

"Почтим эти выборы Днем молчания", - подписал рисунок художник.