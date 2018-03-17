"Крым начинает становиться "горячей точкой": Ельченко о дальнейшей судьбе полуострова

Постпред ООН считает, что нужно усилить санкции
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что нужно усиливать санкции против РФ и действовать более активно. Такое мнение постпред высказал в интервью "Голосу Америки", сообщает "Слово и Дело".
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что Крым становится "горячей точкой" и несет угрозу европейской безопасности.
"Крым начинает становиться "горячей точкой" - не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире", - сказал Ельченко.
Он не исключает, что члены Организации Объединенных Наций начнут действовать более решительно в крымском вопросе. Именно угроза европейской безопасности может подтолкнуть ООН к более активным действиям.
"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет", - сказал постпред.
Он уточнил, что в ООН есть много других органов, где можно и нужно поднимать вопросы по Крыму, так как сейчас все ограничивается только Резолюцией о правах человека в Крыму.
"Это вопросы юридические, вооружения, информационные, экономические и многие другие", - объяснил Владимир Ельченко.
Кроме того, постпред Украины в ООН выразил уверенность в том, что санкции в отношении Российской Федерации будут только усиливаться и этому будут способствовать "выборы" в Крыму.
"Российские "выборы" в Крыму только добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить", - считает Ельченко.
Видео: Выборы в Крыму ("Голос Америки")
Кстати, известный карикатурист высмеял выборы в России.
В сети высмеяли президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта. Забавный рисунок на эту тему опубликовал на своей страничке в Facebook известный карикатурист Сергей Елкин.
"Почтим эти выборы Днем молчания", - подписал рисунок художник.