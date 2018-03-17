"Крим починає ставати "гарячою точкою": Єльченко про подальшу долю півострова

Представник ООН вважає, що потрібно посилити санкції

Постпред України в ООН Володимир Єльченко вважає, що потрібно посилювати санкції проти РФ і діяти більш активно. Таку думку постпред висловив в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє "Слово і Діло".

Постпред України в ООН Володимир Єльченко зазначив, що Крим стає "гарячою точкою" і несе загрозу європейській безпеці.

"Крим починає ставати "гарячою точкою" - не тільки в тому сенсі, що він незаконно анексований, але і в тому, що несе загрозу європейській безпеці не тільки в регіоні Чорного моря, але і набагато ширше", - сказав Єльченко.

Він не виключає, що члени Організації Об'єднаних Націй почнуть діяти більш рішуче у кримському питанні. Саме загроза європейської безпеки може підштовхнути ООН до більш активних дій.

"Це можуть бути рішення Генасамблеї ООН, і ми готові такі рішення готувати. Ми не будемо обмежуватися тим, чи є Україна в Раді безпеки чи ні", - сказав постпред.

Він уточнив, що в ООН є багато інших органів, де можна і потрібно піднімати питання по Криму, так як зараз все обмежується тільки Резолюцією про права людини в Криму.

"Це питання юридичні, озброєння, інформаційні, економічні та багато інших", - пояснив Володимир Єльченко.

Крім того, постпред України в ООН висловив упевненість в тому, що санкції стосовно Російської Федерації будуть тільки посилюватися і цьому сприятимуть "вибори" в Криму.

"Російські "вибори" в Криму тільки додадуть впевненості тим країнам, які ці санкції запровадили або ще будуть вводити", - вважає Єльченко.

Відео: Вибори в Криму ("Голос Америки")

До речі, відомий карикатурист висміяв вибори в Росії.

У мережі висміяли президентські вибори в Росії, які відбудуться 18 березня. Кумедний малюнок на цю тему опублікував на своїй сторінці в Facebook відомий карикатурист Сергій Йолкін.

"Вшануймо ці вибори Днем мовчання", - підписав малюнок художник.