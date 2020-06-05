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В Крыму креативно решили вопрос асфальтирования дорог: фотофакт

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 14:45
В Крыму креативно решили вопрос асфальтирования дорог: фотофакт
В Крыму ковер закатали в асфальт (коллаж РБК-Украина)

В оккупированном Крыму асфальтируют дороги необычным способом

В оккупированном Россией Крыму довольно креативно решили вопрос асфальтирования разрушенных дорог. Так, на проезжей части под асфальт закатали ковер. Им закрыли дыры и положили покрытие. Инцидент произошел в городе-герое Севастополе.

"Ковер закатали в асфальт... Это Севастополь", - сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Остается непонятным, зачем местные коммунальщики так сделали и какие цели они преследовали.

В Крыму креативно решили вопрос асфальтирования дорог: фотофакт

В Крыму залатали дороги ковром (фото:/twitter.com/KrimRt)

Пользователи сети отреагировали на фото в комментариях к посту.

  • Закатали чтоб никто не уволок, знает же кто-то наклонности горожан.
  • Технология такая. Ковер дыры в асфальте закрывает, а сверху асфальт кладут.
  • Вот это и есть русский мир...не придуманный, а реальный.
  • Вот это я понимаю...Это уже совершенно новый уровень скрепности и духовности!! Это и есть прорыв! Это настоящий Эверест высокодуховности и скреп!

Как мы ранее писали, побережье Алушты оказалось завалено мусором.

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Автор: Людмила Жукова

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