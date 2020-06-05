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У Криму креативно вирішили питання асфальтування доріг: фотофакт

STYLERЖиття    05.06.2020 - 14:45
У Криму креативно вирішили питання асфальтування доріг: фотофакт
У Криму килим закатали в асфальт (колаж РБК-Україна)

В окупованому Криму асфальтують дороги незвичайним способом

В окупованому Росією Криму досить креативно вирішили питання асфальтування зруйнованих доріг. Так, на проїжджій частині під асфальт закатали килим. Їм закрили дірки і поклали покриття. Інцидент стався в місті-герої Севастополі.

"Килим закатали в асфальт... Це Севастополь", - повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Залишається незрозумілим, навіщо місцеві комунальники так зробили і які цілі вони переслідували.

У Криму креативно вирішили питання асфальтування доріг: фотофакт

В Криму залатали дороги килимом (фото:/twitter.com/KrimRt)

Користувачі мережі відреагували на фото в коментарях до посту.

  • Закатали щоб ніхто не уволік, знає ж хтось нахили городян.
  • Технологія така. Килим дірки в асфальті закриває, а зверху асфальт кладуть.
  • Ось це і є русский мир не придуманий, а реальний.
  • Ось це я розумію...Це вже зовсім новий рівень скрепності і духовності!! Це і є прорив! Це справжній Еверест високодуховності і сил!

Як ми раніше писали, узбережжя Алушти було завалене сміттям.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Крим
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