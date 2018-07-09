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"Кто едет? Арабский шейх?": украинцев удивил кортеж Порошенко (видео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 21:54
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент ехал в сопровождении нескольких десятков машин

В сети появилось видео огромного кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий ролик был опубликован в YouTube.

Кадры были отсняты в селе Устилуг Волынской области. По этой местности глава государства ехал с визитом в соседнюю Польшу.

На кадрах можно увидеть огромный президентский кортеж, который состоит из нескольких десятков автомобилей различных марок. Кроме того, главу Украины сопровождают автомобили полиции.

Видео: КОртеж президента Украины (youtube.com/saviose)

"Кто едет? Арабский шейх? Да нет, это кортеж президента беднейшей в Европе страны", – комментируют пользователи сети, передает "24 канал".

Ранее стало известно, сколько Порошенко потратил на отдых.

Декларация Петра Порошенко появилась в открытом доступе. Согласно данным электронной декларации главы государства, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1320930 грн и 1414919 грн, пишет "Слово и Дело".

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Теги: Петр Порошенко, Кортеж
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