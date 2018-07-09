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"Хто їде? Арабський шейх?": українців здивував кортеж Порошенко (відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 21:54
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент їхав у супроводі кількох десятків машин

У мережі з'явилося відео величезного кортежу Президента України Петра Порошенка. Відповідний ролик був опублікований в YouTube.

Кадри були зняті в селі Устилуг Волинської області. По цій місцевості глава держави їхав з візитом до сусідньої Польщі.

На кадрах можна побачити величезний президентський кортеж, що складається з декількох десятків автомобілів різних марок. Крім того, главу України супроводжують автомобілі поліції.

Відео: кортеж президента України (youtube.com/saviose)

"Хто їде? Арабський шейх? Та ні, це кортеж президента найбіднішої в Європі країни", - коментують користувачі мережі, передає "24 канал".

Раніше стало відомо, скільки Порошенко витратив на відпочинок.

Декларація Петра Порошенка з'явилася у відкритому доступі. Згідно з даними електронної декларації глави держави, витрати на туристичні послуги в 2017 році склали 1320930 грн і 1414919 грн, пише "Слово і Діло".

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Теги: Петр Порошенко, Кортеж
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