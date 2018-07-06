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"Кто из них": украинский нардеп уверен, что Федерика и Могерини – разные люди (видео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 09:24
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Политик попал в курьезную ситуацию

Украинский нардеп от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире, назвав верховного представителя представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини двумя разными людьми – Федерикой и Могерини. Курьезный случай произошел в эфире телеканала "112 Украина".

Геннадий Ткачук несколько раз сказал о Федерике в мужском роде и Могерини, как о разных людях. Ведущая поправила нардепа, уточнив, что Федерика – женщина, однако политик не понял свою ошибку до конца. Ткачук продолжил говорить о Федерике в женском роде, а о Могерини в мужском.

"Господин Могерини заявил, что только слепой не может видеть, что только слепой не может видеть тех изменений, которые сегодня происходят в Украине", - сказал народный депутат.

Видео: Геннадий Ткачук (youtube.com/112 Украина)

"Федерика – госпожа, а Могерини сказал, что сегодня в Украине происходят тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что говорил, но сам факт…" - продолжил Ткачук.

Ранее в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет.

В сети отметили, что сюжет похож на шуточный, но это не так, хотя перечисленные награды наполовину фейковые.

"Кажется, что награды наполовину фейковые и это стеб, но не стеб, хоть награды и наполовину фейковые. Это не троллинг на телевидении, это реальная журналистская работа, реальная уважение, реальный серьезный дум-трэш", – добавили в сети.

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Теги: народный депутат, нардеп, курьез
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