"Хто з них": український нардеп упевнений, що Федеріка і Могеріні – різні люди (відео)

Політик потрапив в курйозну ситуацію

Український нардеп від БПП Геннадій Ткачук осоромився в прямому ефірі, назвавши представник верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні двома різними людьми – Федерикой і Могерини. Курйозний випадок стався в ефірі телеканалу "112 Україна".

Геннадій Ткачук кілька разів сказав про Федеріку в чоловічому роді та Могеріні , як про різних людей. Ведуча поправила нардепа, уточнивши, що Федеріка – жінка, проте політик не зрозумів свою помилку до кінця. Ткачук продовжив говорити про Федерике в жіночому роді, а про Могеріні в чоловічому.

"Пан Могеріні заявив, що тільки сліпий не може бачити, що тільки сліпий не може бачити тих змін, які сьогодні відбуваються в Україні", - сказав народний депутат.

Відео: Геннадій Ткачук (youtube.com/112 Україна)

"Федеріка – пані, а Могеріні сказав, що сьогодні в Україні відбуваються тектонічні зрушення. Ну, може, я переплутав, хто з них що говорив, але сам факт..." - продовжив Ткачук.

Раніше у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет.

У мережі відзначили, що сюжет схожий на жартівливий, але це не так, хоча перераховані нагороди наполовину фейкові.

"Здається, що нагороди наполовину фейкові і це стьоб, але не стьоб, хоч нагороди і наполовину фейкові. Це не тролінг на телебаченні, це реальна журналістська робота, реальна повага, реальний серйозний дум-треш", – додали в мережі.

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